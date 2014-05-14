فيديو.. مذيعة كويتية تصف منتقدها على الهواء بالحمار

في مشهد مفاجئ، انتقدت مذيعة كويتية، أحد المشاهدين الذي وجه لها على ما يبدو رسائل اعتبرتها مهينة، فما كان منها إلا أن وصفته بالحمار.

وفي التفاصيل أن مي العيدان تهجمت على الهواء مباشرة على أحد متابعيها، وذلك رداً على ما نشره عنها بأنها تجلس شبه عارية في حالة سكر. وتوجهت العيدان إلى هذا المتابع، دون أن تسميه، بالسؤال: "هل أنت أعمى؟ ألا ترى أن لون جسمي يختلف عن لون البطانة التي أرتديها؟". وأضافت أن لون البطانة قريب من لون الجلد لذلك يطلق عليها اسم البطانة اللحمية.

أما في معرض ردها على اتهامها بأنها "سكرانة"، فقالت متوجهة للجمهور إن هناك "حمارا Donkey، يجب أن أقولها بالعربية والإنكليزية يكتب أنني سكرانة"، داعية إياه إلى الاتصال بالشرطة كي تأخذ عينة من الدم للتحقق من الأمر. ثم أضافت أن على من كتب ذلك تحمّل نتيجة "التشهير والسب والقذف والإساءة للسمعة".