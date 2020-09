كشف سر التغريدة الغريبة لوكالة الأمن الأميركية!

يبدو أن التغريدة التي وضعتها وكالة الأمن القومي الأميركية الأسبوع الماضي لم تكن مجرد دعابة أو خطأ، بل إعلان غامض مقصود لأصحاب المواهب المبدعة في حل الشيفرات.

فقد اتضح أن التغريدة المكوّنة من أحرف عشوائية لا تحمل أي معنى، هي شيفرة مرسلة إلى الباحثين عن عمل في مجال فك الشيفرات السرية، بحسب ما أفادت قناة السي بي سي الأميركية.

أما الهدف منها فهو أن تشكل خطوة أولى لمن يفك لغزها للتقدم إلى الوظيفة المطلوبة.

واتضحت الحقيقة من خلال عدد من المتخصصين بالإنترنت وعمليات القرصنة، إذ تمكنوا من فك شيفرة الكلمات عبر برامج خاصة، مؤكدين أن الأحرف هي كلمات مفتاحية للجملة التالية:

"تنبيه إلى كل من يريد العمل بمجال فك الشيفرات.. هل تريد معرفة ما هو المطلوب للعمل لدينا؟ تابعنا كل يوم اثنين في شهر أيار الجاري لاستطلاع الفرص المتاحة من أجل حماية بلدنا" أي Want to know what it takes to work at NSA? Check back each Monday in May as we explore careers essential to protecting our nation"