عرض كاﺭﻝ لاغرفيلد مجموعة الأزياء ﺍلرحّالة "كرواﺯﯾﻳر" من شانيل CHANEL الثلاثاء الماضي في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وعند غرﻭﺏ ﺍلشمس ﻭفي ظل خلفية ﺭﺍئعة لأفق دبي، ﺃبحر المصمّم بالحضوﺭ في ﺭحلة أرﺍﺩھا صلة ﻭصلٍ بين الشرق والغرب.

ﻭﺃعاﺩ لاغرفيلد تجسيد عناصر الفن الشرقي بخطوط ﻭأشكال معاصرﺓ في لوحة جمعت الألوﺍن المبدعة كاللون الأبيض ﻭﺍلأسوﺩ ﻭالذھبي والبيج ﻭالأزرﻕ الداكن، التي تعزّﺯ جماليتها نفحات من الفوشيا ﻭالنيلي ﻭالقرمزي.

ﻭاتسمت النماذﺝ المقدمة بالأنوثة ﻭالجرأﺓ ﻭالرقي٬ ﻭتفاوتت بين ﺍلأﻁقم النسائية الثلاثة القطع في طلة تحاكي الفساتين، والسراويل الفضفاضة أو الضيقة، والسترات القصيرة أو المتوسطة الطول، والسراويل المتوائمة مع التنانير، والقمصان الفضفاضة ذات الثنيات التي تتمايل بخفة، وسترات "البوليرو" بالأكمام الثلاثة أرباع المبتكرة.

كما تلاعبت الأقمشة التي تنسدل بخفّة على عنصر الشفافية ﻭالتراكيب الفرﯾدﺓ٬ فبرﺯ قماش التوﻳد الخفيف، ﻭالموسلين اﺍلحرﻳريّ، وﺍلكتّاﻥ٬ ﻭالأﻭشحة القطنية، والكرﯾب ﺍلحرﯾرﻱّ، ﻭتزﻳّنت ھذﻩ الأقمشة بتطرﯾزات فاخرة من الترتر متعدد الألوان أو ﺍلكاميليا بقماش "النيوبرﻳن".

ووصل المدعوون إلى ﺍلجزﻳرﺓ بواسطة ﺍلعبَّاراﺕ٬ ﻭكان من أبرز الحضور مشاﻫﯿر سفيرات شانيل.