عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

لاغرفيلد يعرض مجموعة "كروز" من شانيل في دبي

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

عرض كاﺭﻝ لاغرفيلد مجموعة الأزياء ﺍلرحّالة "كرواﺯﯾﻳر" من شانيل CHANEL الثلاثاء الماضي في إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وعند غرﻭﺏ ﺍلشمس ﻭفي ظل خلفية ﺭﺍئعة لأفق دبي، ﺃبحر المصمّم بالحضوﺭ في ﺭحلة أرﺍﺩھا صلة ﻭصلٍ بين الشرق والغرب.

ﻭﺃعاﺩ لاغرفيلد تجسيد عناصر الفن الشرقي بخطوط ﻭأشكال معاصرﺓ في لوحة جمعت الألوﺍن المبدعة كاللون الأبيض ﻭﺍلأسوﺩ ﻭالذھبي والبيج ﻭالأزرﻕ الداكن، التي تعزّﺯ جماليتها نفحات من الفوشيا ﻭالنيلي ﻭالقرمزي.

channel fashion dubai channel fashion dubai

ﻭاتسمت النماذﺝ المقدمة بالأنوثة ﻭالجرأﺓ ﻭالرقي٬ ﻭتفاوتت بين ﺍلأﻁقم النسائية الثلاثة القطع في طلة تحاكي الفساتين، والسراويل الفضفاضة أو الضيقة، والسترات القصيرة أو المتوسطة الطول، والسراويل المتوائمة مع التنانير، والقمصان الفضفاضة ذات الثنيات التي تتمايل بخفة، وسترات "البوليرو" بالأكمام الثلاثة أرباع المبتكرة.

channel fashion dubai channel fashion dubai

كما تلاعبت الأقمشة التي تنسدل بخفّة على عنصر الشفافية ﻭالتراكيب الفرﯾدﺓ٬ فبرﺯ قماش التوﻳد الخفيف، ﻭالموسلين اﺍلحرﻳريّ، وﺍلكتّاﻥ٬ ﻭالأﻭشحة القطنية، والكرﯾب ﺍلحرﯾرﻱّ، ﻭتزﻳّنت ھذﻩ الأقمشة بتطرﯾزات فاخرة من الترتر متعدد الألوان أو ﺍلكاميليا بقماش "النيوبرﻳن".

ووصل المدعوون إلى ﺍلجزﻳرﺓ بواسطة ﺍلعبَّاراﺕ٬ ﻭكان من أبرز الحضور مشاﻫﯿر سفيرات شانيل.

مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
channel fashion dubai channel fashion dubai
channel fashion dubai channel fashion dubai
channel fashion dubai channel fashion dubai
channel fashion dubai channel fashion dubai
channel fashion dubai channel fashion dubai
channel fashion dubai channel fashion dubai
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي
مجموعة الأزياء الرحالة في دبي مجموعة الأزياء الرحالة في دبي

كلمات دالّة

#مصممي أزياء, #شانيل, #مجموعات, #دبي, #ألوان, #نسيج

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر