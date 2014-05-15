فيديو مذهل.. قطة تنقذ طفلاً هاجمه كلب شرس

أظهر تسجيل مصور بثّ على موقع يوتيوب قطة تنقذ طفلاً هاجمه كلب، بينما كان يلهو بدراجته في بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا الأميركية يوم الثلاثاء. ويظهر التسجيل - الذي انتشر سريعاً على الإنترنت - الكلب وهو يقفز على إحدى ساقي الطفل ويمسكها بفكيه ويجره من على الدراجة. فما كان من القطة الشجاعة الغيورة على "صاحبها" إلا أن سارعت إلى مهاجمة الكلب وطاردته إلى مكان بعيد عن الطفل قبل أن تسرع الأم إلى نجدة ابنها.

إلى ذلك، أظهر التسجيل جروحاً أصيب بها الطفل المصاب بدرجة طفيفة من التوحد، والبالغ 4 أعوام، جراء الهجوم. في حين كتب روجر تريانتافيلو والد الطفل في تعليقات مرفقة بالتسجيل المصور "الحمد لله لم يحدث ما هو أسوأ.. ابني بخير."

من جهتها، أعلنت شرطة بيكرسفيلد أن الأسرة التي تملك الكلب سلمته إليها بعد الهجوم الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء، وأنه وضع في الحجر البيطري. وقال جوزيف جروبس المتحدث باسم الشرطة إن الأسرة مالكة الكلب التي تعيش في نفس الحي الذي يسكنه الطفل قالت إنه لا يحب الأطفال أو الدراجات، من دون أن يحدد المتحدث اسم الأسرة.

وفي مقابلة تلفزيونية مع محطة ABC الأميركية، وصف الطفل، جيرمي تريانتافيلو، البالغ من العمر 4 أعوام، قطته تارا بأنها بطلة، وهو الوصف الذي تداولته وسائل الإعلام على نطاق واسع.

وأثناء تصوير المقابلة، حاولت القطة مراراً الفرار بعيداً عن الكاميرا، لولا أن أمسكها الطفل، وربت على رأسها قائلاً: "أنا أحبها كثيراً".