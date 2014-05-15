لأول مرة.. فيديو يصور نهاية العالم بعد مليار سنة

فوجئ متابعون على الإنترنت بفيديو منشور على شبكة "يوتيوب" يتضمن - لأول مرة - تصوراً متكاملاً، أو ما يشبه المحاكاة، لنهاية العالم التي يتنبأ صاحب الفيديو أنها ستحدث بعد مليار سنة من الآن، حيث ستختفي الكرة الأرضية بالكامل وتنعدم كل أشكال الحياة على الكوكب.

وبحسب الفيديو الذي أعده ونشره الكاتب الأميركي الشهير، والدكتور في علم الأحياء، جو هانسون فإنه خلال 500 ألف عام من الآن سيحدث تحول مناخي كبير يضرب الكرة الأرضية، على أن الكوكب بالكامل والحياة سوف تنعدم وتنتهي خلال مليار سنة.

وأطلق هانسون على الفيلم التسجيلي الذي يصور فيه نهاية العالم اسم "المستقبل البعيد للكون"، حيث يبدأ فيه حديثه بالقول إن غالبية البشر الموجودين الآن على الأرض لن يكونوا موجودين بعد 100 عام فقط من الآن، أما خلال 100 ألف سنة من الآن فإن موقع كوكب الأرض ذاته سوف يتغير على درب التبانة بما سيجعل كافة النجوم والكواكب تظهر بشكل مختلف تماماً عما هي عليه الآن لمن ينظر إليها من على سطح الأرض.

وخلال الـ500 ألف سنة المقبلة، فإن على سكان الأرض أن يتوقعوا هجوماً من كوكب صغير يصطدم بالكرة الأرضية ويحدث تحولاً كبيراً في المناخ، أي ما يشبه الانفجار الكبير.

ويقول الفيديو إنه خلال 600 مليون سنة سيصبح التركيب الضوئي مستحيلاً بسبب وجود كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المتراكمة تحت قشرة الأرض، أي إن الحياة ستبدأ بالانعدام حينها على كوكب الأرض.

أما خلال مليار سنة من اليوم فإن الكائنات الحية متعددة الخلايا، بما فيها البشر، سوف تكون قد انتهت تماماً وسوف تكون الشمس قد جعلت البحار والمحيطات تغلي وأحرقت الأخضر واليابس على كوكب الأرض.

3 طرق لنهاية العالم

ويطرح الفيديو الذي أعده العالم الحيوي الأميركي ثلاثة أشكال لنهاية العالم: الأول ويقوم على نظرية "الكون المغلق"، وبحسب هذه النظرية فإن الجاذبية الأرضية سوف تتوقف عن التوسع، بينما سوف تظل الكرة الأرضية تضيق تدريجياً حتى تصل إلى ما يسميه أصحاب هذه النظرية "البؤرة الوحيدة"، وبعدها يحدث ما يسمى (Big Crunch) الذي يؤدي إلى نهاية الكون على الفور.

أما الشكل الثاني، فهو "الكون المفتوح"، وتقوم هذه الفرضية على أن الكون سوف يواصل التوسع دون توقف، حتى يخرج عن مكانه الحالي في درب التبانة ويتجاوز بعض النجوم والكواكب وصولاً إلى (Heat Death)، أي انعدام الحياة بسبب درجات الحرارة القاتلة.

أما الشكل الثالث فيحمل اسم "الكون المسطح"، وهذا يشبه الشكل السابق مع بعض الاختلافات البسيطة حيث يقوم على فكرة أن الكون سيواصل التمدد حتى يصل لحظة النهاية وانعدام الحياة.

ما بعد نهاية الأرض

ويستطرد الفيديو في تصور ما بعد نهاية العالم وذوبان الكرة الأرضية، حيث يشير إلى أنه بعد أربعة مليارات سنة فإن مجرة درب التبانة بأكملها سوف تصطدم بمجرة أخرى تسمى "أندروميدا"، مشيراً إلى أنه على الرغم من حدوث تفاعل بين المجرتين المصدمتين فإن هذا سيعني في النهاية أن ستة كواكب فقط ستصطدم ببعضها من أصل تريليون تنتشر في الفضاء.

وبحسب الفيديو، الذي يمثل واحداً من تصورات الخيال العلمي، فإنه بعد 7.9 مليار سنة سوف ينفد الغاز من الشمس، وبعدها تبدأ بالتوسع ومن ثم التهاب كوكبي عطارد والزهرة، وبعد مليار و600 مليون سنة من ذلك، فإن الشمس سوف تتآكل حتى تصبح كتلة بيضاء صغيرة وتنتهي.

وخلال 150 مليار سنة لاحقة سيبدأ التغير يطرأ على نظام الكون، ويأخذ ترتيباً جديداً. ويقول هانسون: "في ذلك الحين سوف تكون السماء مظلمة".