25 مليون دولار ثمن أكبر ماسة زرقاء بالعالم

عرضت دار المزادات العالمية "كريستيز" أكبر ماسة زرقاء في العالم للبيع في مزاد علني، الأربعاء، بمدينة جنيف السويسرية، ضمن مجموعة نادرة من المجوهرات الفريدة.

وتعتبر الماسة المعروفة باسم "الزرقاء"، أكبر وأندر ماسة زرقاء فائقة النقاء وساطعة في العالم، ويبلغ وزنها 13.22 قيراط، ويتوقع الخبراء أن يتم بيعها بسعر يتراوح بين 21 و25 مليون دولار (أي ما بين 12 و14 مليون جنيه إسترليني).

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد الخبراء بدار "كريستيز" قوله: "إنها شديدة النقاء، من الخارج والداخل، فهي تشبه الحلم".

وخلال العشرة أعوام الماضية، تم بيع ثلاث ماسات زرقاوات بأوزان تتراوح بين 10 و12 قيراطاً.

ويضيف الخبير أن سوق الماسات الملونة كبير، وذلك نظراً لندرة هذا النوع من الماس.. وهناك زبائن يستهويهم هذا النوع من الاستثمارات".

هذا.. وبيعت، الأربعاء أيضاً، ماسة صفراء استثنائية وزنها 100.09 قيراط في مزاد في جنيف بحوالي 16.28 مليون دولار، بما يشمل العمولة وهو سعر قياسي لماسة بهذا اللون.

وقد عرضت هذه الماسة ضمن القطع الرئيسية في مزاد المجوهرات الفاخرة الذي تنظمه دار "سوذبيز" في جنيف. ويعتبر هذا الحجر الكريم من أكبر الماسات الصفراء في العالم.

وخلال المزاد نفسه، تم بيع ماسة أخرى حجمها استثنائي أيضاً إذ بلغ وزنها 103.46 قيراط وكانت تزين خاتماً أيضاً. وهذه الماسة هي ثالث أكبر ماسة مستديرة في العالم وكان سعرها مقدراً بين 3.5 و5 ملايين دولار. وقد بيعت بسعر 3.7 مليون فرنك سويسري.