بلاتر: "المونديال" في قطر غلطة

اعتبر جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 كان خطأ، وبرر أعلى سلطة كروية ذلك بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية.

وأجاب بلاتر على سؤال صحافي بقناة تلفزيونية سويسرية: "نعم بشكل مؤكد استضافة قطر للمونديال كان خطأ، تعلمون بان الكل يرتكبون أخطاء في حياتهم، التقرير الفني الخاص بقطر يشير بأن المناخ يكون حارا جدا في الصيف، لكن اللجنة التنفيذية (للفيفا) وبأغلبية الاصوات قضت بلعب (المونديال) في قطر".

واشار العجوز السويسري، الى انه في هذه الظروف من المرجح اقامة مونديال 2022 في فصل الشتاء، مكررا بذلك موقفه السابق بهذا الشأن والذي جدده في شهر أبريل الماضي في تصريح لقناة "بي إين سبورتس" القطرية حين قال: "أفضل موعد لاستضافة مونديال 2022 هو نهاية العام. يجب أن نكون واقعيين الى حد ما. بالنسبة إلي، إذا غيرنا وسنغير لأنه لا يمكننا اللعب في فصل الصيف على الرغم من أن قطر تصر، يجب ان نلعب في فصل الشتاء في نهاية العام".

ومنذ اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022، طفت اشكالية حول تاريخ اقامة العرس العالمي. درجات الحرارة مرتفعة جدا في فصل الصيف، والفترة الشتوية تخلق مشاكل ناحية الروزنامة، فضلا عن ارتفاع الأصوات الأوروبية الرافضة لخوض المونديال في منطقة الشرق الأوسط فترة الصيف.