أغنية "المونديال" على إيقاع الصيف البرازيلي

ينتظر عشاق كرة القدم مجيء المونديال على أحر من الجمر، في موسم ينتظر أن يكون واعداً وغنياً بالتشويق والإثارة على إيقاع الصيف البرازيلي الحار.

وقد طرح مغني الراب الأميركي بيتبول، على حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، فيديو لأغنية المونديال الرسمية "نحن واحد ((We Are One Ole Ola، والتي تشاركه الغناء فيها النجمة جنيفر لوبيز والمغنية البرازيلية كلاوديا ليتي، وتتضمن كلمات بالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.

ويظهر المغنون الثلاثة في الفيديو كليب الرسمي، يرقصون في أجواء كرنفالية تعكس الطابع الاحتفالي للبرازيل، التي تستضيف المونديال بين 12 يونيو و13 يوليو المقبلين.

كما يظهر المقطع المصور لقطات تاريخية من بطولات كأس العالم السابقة، وصورا لنجوم الكرة العالميين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي واين روني والإسباني أندريس إنيستا والإيطالي ماريو بالوتيلي وغيرهم.

ومن المقرر أن يؤدي بيتبول وجنيفر لوبيز وكلادويا ليتي هذه الأغنية خلال فعاليات افتتاح المونديال، في مدينة ساوباولو على إستاد أرينا كورينثيانز.

وتشكل هذه الأغنية جزءاً من الألبوم الرسمي للمونديال "حب واحد، إيقاع واحد" (One love: One Ryhthm)، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنيت" في 8 مايو الماضي.