القطة الشجاعة تتحول إلى نجمة رياضية والكلب سيعدم

أعلن مسؤولو فريق بيكرسفيلد بليز الذي يلعب في دوري البيسبول الأميركي للناشئين أنهم وجهوا الدعوة للقطة "تارا" التي أثارت ضجة على موقع يوتيوب، بعد رصدها في مقطع مصور وهي تنقذ طفلاً من هجوم كلب في كاليفورنيا، وذلك لتنفيذ ضربة البداية في إحدى مباريات الدوري.

وكان المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع أظهر كلباً يسحب الطفل جيرمي البالغ من العمر أربع سنوات من على دراجته ذات الثلاث عجلات في طريق خاص ببيكرسفيلد. فما كان من قطة العائلة تارا إلا أن هرعت وهجمت على الكلب وطاردته حتى ابتعد عن الطفل. ثم عادت إلى الطفل مرة أخرى.

ووجه فريق بيكرسفيلد بليز الدعوة للقطة لتسدد بمساعدة أسرة تريانتافيلو ضربة البداية في المباراة التي ستقام يوم 20 مايو. وقال فيليب جويري مساعد المدير العام للفريق "نحاول أن تسدد القطة ضربة البداية. كيف سيحدث هذا.. هذا ما ندرسه، لكن الفكرة هي أن تسدد هي ضربة البداية"، كما سيضرب جيرمي هو الآخر الكرة.

في المقابل، أعلنت شرطة بيكرسفيلد أنه من المقرر قتل الكلب بأسلوب القتل الرحيم بعد أربعة أيام من المباراة.

