رئيس بوليفيا.. لاعب بخط الوسط في نادي "سبورت بويز"

ضم ناد يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في بوليفيا لاعب خط وسط جديد للفريق، هو رئيس بوليفيا إيفو موراليس.

وقال رئيس نادي سبورت بويز إنه من المتوقع أن يخوض الرئيس البوليفي أولى مبارياته مع الفريق في أغسطس، مضيفا أن راتبه سيبلغ 213 دولارا في الشهر.

وسيرتدي موراليس (54 عاما)، المولع بكرة القدم، القميص رقم عشرة مع الفريق الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى العام الماضي فقط.

وقال ماريو كرونينبولد رئيس النادي عن موراليس إنه "يحب كرة القدم ويلعب بشكل جيد، وقد تعاقدنا مع شخص يتمتع بحالة بدنية جيدة، ويعشق كرة القدم".

ويعادل راتب موراليس مع الفريق الحد الأدنى للأجور في بوليفيا.