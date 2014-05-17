فلورنسا تستعد لزواج كاني ويست وكيم كارديشيان

تستعد مدينة فلورنسا الإيطالية لزواج مغني الهيب هوب الأميركي كاني ويست ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، على وقع جدل دائر في إيطاليا بعدما دفع الثنائي أموالا طائلة لاستئجار عدد من أجمل المواقع المحلية.

ومن المقرر الاحتفال بهذا الزواج في 24 مايو في قلعة "فورتي بلفيديري" التاريخية المشيدة في القرن السادس عشر من جانب عائلة ميديسيس والمستخدمة حاليا في استضافة معارض.

وأكد متحدث باسم البلدية ينتمي إلى قوى اليسار هذه المعلومات الصحافية، مشيرا إلى أن المال الذي سيدفعه الثنائي سيستخدم في تمويل مشاريع في المدينة.

وسيوفر استئجار هذه القلعة 300 ألف يورو لخزينة المدينة بحسب وسائل الإعلام، إلا أن مرشحي المعارضة للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 25 مايو يبدون اعتراضا على هذه المراسم.

كذلك فإن قرار الثنائي استئجار "كنيسة الاسبان" في بازيليك "سانتا ماريا نوفيلا" التي تضم رسوما جدارية تعود للقرن الرابع عشر، مقابل 20 ألف يورو لاستضافة حفل عشاء مع مصرف "جاي بي مورغان"، لم يساعد في تهدئة النفوس الغاضبة على طريقة إحياء هذا الزفاف.

وندد المرشح اليميني لرئاسة بلدية فلورنسا اشيلي توتارو بما اعتبره "بيعا بأسعار بخسة لمعالم فلورنسا"، فيما طالبت ميريام أماتو المرشحة عن "حركة خمس نجوم" المعارضة "باحترام أكبر لكنوز المدينة".