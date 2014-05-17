فيل رضيع يرفض مفارقة جثة والدته

انتشر في الإنترنت فيديو لفيل يتيم وهو متمسك وبشدة بجثة أمه، رافضاً تركها بعد أن فارقت الحياة جراء إصابتها بالتهاب شديد في شمال كينيا.

وأثار الفيل اليتيم البالغ من العمر 5 أشهر، قلق العاملين في محمية "شيلدرك" للحيوانات البرية، لخوفهم من احتمال موت الفيل الصغير بسبب تعرضه للبرد القارس لأيام رفض فيها مفارقة جسد والدته، كما قلق العاملون من إمكانية قتله من قبل صائدي الفيلة.

مما دفع بالعاملين إلى محاولة جرّه بعيداً عن جثة والدته، إلا أنه استمر في المقاومة لعدة ساعات، مما استدعى تدخل مجموعة من البيطريين الذين تمكنوا من تهدئته بعد مرور ليلة كاملة ملأتها المحاولات.

وتم اصطحاب الفيل إلى ميتم الفيلة الواقع في حديقة نيروبي الوطنية، حيث تمت العناية به، وقدم له الحليب والماء، في محاولة لتعويض أيام عانى فيها الجوع والعطش.

وأطلق على الفيل اسم "سكوتي" من قبل عاملي الحديقة، حيث استقبلته هناك مجموعة من الفيلة اليتيمة والتي بلغ عددها 30 فيلا، ويبدو أن "سكوتي" كوّن صداقات مع مجموعة من الفيلة، ما ساعده على الخروج من عزلته وصدمته التي عاناها لأيام عدة بعد موت والدته.