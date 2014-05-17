مبادرة من شرطة دبي لمساعدة أهالي ضحايا حادث حافلة

أشاد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالتجاوب اللافت مع المبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى مساعدة أهالي العمال الذين أصيبوا وفقدوا حياتهم وهم في طريقهم للعمل جراء حادث مروري وقع على شارع الإمارات، وراح ضحيته 15 عاملاً، وذلك بحسب صحيفة "البيان".

وخص بالذكر، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وجمعية دار البر، ورجال الخير، مثمناً مشاركتهم في مساعدة أسر المتوفين في الحادث ومد يد العون والدعم المالي للتخفيف من معاناتهم في ظل غياب معيل أسرهم.

وأكد المزينة على حضور شرطة دبي الدائم في تلك الظروف، وتجسيدها لدورها المجتمعي ومسؤوليتها اتجاه المجتمع وأفراده، مواطنين ومقيمين، كجزء من نسيج عام تتميز به دولة الإمارات وقادتها وشعبها.

وأشار اللواء المزينة إلى أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد المنطلقات الحضارية للدولة، وحرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الحنيف، خاصة أن الحادث الذي وقع قضاء وقدر، قد ترك أثراً في نفوسنا، وإذ نشاطر أسر الضحايا مواساتهم وأحزانهم ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، نقدر كل الجهود التي ساهمت وتساهم في بناء هذا الوطن وصرحه الحضاري.

ونوه اللواء المزينة بأن القيادة قد كلفت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع ضحايا الحادث والمصابين، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في هذا العمل الإنساني، والوقوف على تنفيذ هذه المبادرة.