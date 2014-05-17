"مواهب" جينيفر لوبيز لا تزال تهزم كيم كارديشيان

لا تزال جينيفر لوبيز البالغة من العمر 44 عاماً محتلة للمركز الأول في المقومات الجسدية والمنحنيات الجذابة، وهي بالتأكيد لن تتخلى عن صدارتها لأي كان. فقبل سنوات عديدة من ظهور كيم كارديشيان المعروفة بمقوماتها الجسدية، كانت المغنية والممثلة السمراء الفاتنة سباقة في عالم المفاتن، ويبدو أنها لا تزال.

وقد بدت جي لو كما يحلو لمعجبيها تسميتها، لدى وصولها الخميس إلى برنامج "أميريكين أيدول"، ساحرة بفستان مزركش قصير وضيق يظهر مقوماتها الجذابة. ويعرض ساقيها السمراوين الممشوقين.

ولعل الصور أصدق تعبيرا للمقارنة بين لوبيز وكارديشيان.