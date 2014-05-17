ناسا تكلف التلسكوب كبلر صائد الكواكب بمهمة جديدة

أعلن مسؤولون أمس الجمعة أن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تعتزم إحياء تلسكوب الفضاء كبلر صائد الكواكب وإسناد مهمة جديدة له بعدما كانت أحالته للتقاعد بسبب مشاكل في نظام التحديد العام الماضي.

ودشن التلسكوب في 2009 للبحث عن كواكب في حجم الأرض تدور في مدارات مناسبة حول نجومها ويوجد بها ماء وهو شرط يعتقد أنه ضروري للحياة.

ولا يزال علماء كبلر يحللون بيانات للعثور على كوكب مناظر لكوكب الأرض، لكنهم أضافوا بالفعل 962 تأكيدا و3845 مرشحا للقائمة التي تتضمن 1713 كوكبا اكتشفوا خارج النظام الشمسي.

وفقد كبلر العام الماضي العجلة الثانية من أربع عجلات تمركز، فيما يحتاج إلى ثلاث عجلات ليستطيع التحديد بدقة.

ومن المقرر بدء حالات الرصد الأولى للحملة الجديدة والتي يطلق عليها "كيه 2" في الثلاثين من مايو.

ويكلف كبلر ناسا حاليا قرابة 18 مليون دولار سنويا. ويدور التلسكوب في مدار على بعد حوالي 64 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.