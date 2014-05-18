سويسرا: رفض حد أدنى للأجور هو الأعلى في العالم

رفض الناخبون السويسريون، الأحد، مقترحين، أحدهما يتعلق بتطبيق حد أدنى للأجور هو الأعلى في العالم، والآخر بخصوص شراء مقاتلات جديدة طراز "جريبن" التي تنتجها شركة "ساب" في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار.

وأظهرت النتائج النهائية أن نحو 76% من الناخبين في الدولة الغنية رفضوا اقتراح اتحاد النقابات السويسرية (إس جي بي) والذي سانده الحزب الاشتراكي وحزب الخضر بتحديد 22 فرنكا سويسريا (25 دولارا) في الساعة كحد أدنى للأجور.

في الوقت نفسه، رفض نحو 53% خطة للحكومة بتخصيص مبالغ لاستبدال أسطول سويسرا من المقاتلات القديمة بشراء 22 مقاتلة من طراز "جريبن" من شركة "ساب".

وقالت الحكومة إن نسبة التصويت بلغت نحو 55% ممن يحق لهم التصويت.

وسيجلب الرفض الواضح لمقترح الحد الأدنى للأجور، والذي يوازي راتبا شهريا قدره 4000 فرنك (حوالي 4500 دولار) شعورا بالارتياح لأصحاب الشركات القلقين من أن يضر هذا الإجراء بالمنافسة والشركات السويسرية.

وقال وزير الاقتصاد السويسري، جوان شنيدر-امان، في مؤتمر صحافي "لو كانت المبادرة (الحد الأدنى للأجور) نالت الموافقة فكانت ستؤدي دون شك إلى إلغاء وظائف، لاسيما في المناطق النائية والأضعف من الناحية الهيكلية".

وتصويت الأحد هو الأحدث في سلسلة مبادرات تطرح على الناخبين في محاولة لمعالجة اتساع الفجوات بين الدخول في سويسرا.