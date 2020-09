صور "بورتريه" لطيفة لحيوانات أليفة

يعرف كل من حاول التقاط صورة لحيوانه الأليف مدى صعوبة المهمة.. إلا أن مصورة أسترالية استطاعت أن تنجز المهمة، واتخذت مجموعة كبيرة من الصور اللطيفة لحيوانات أليفة متنوعة.

وتشمل هذه المجموعة صور لكلاب نائمة ولأرانب وقطط لطيفة، بالإضافة إلى خروف يقف امام الكاميرا باحتراف كعارضي الأزياء وببغاء زهري شديد الجمال، وغيرها من الحيوانات.

واخذت المصورة المتخصصة بالحياة البرية، أليكس سيرنز، هذه الصور على مدار 8 سنوات، منذ عام 2006 عند اعتزالها العمل كشرطية وتفرغها لحماية الحيوانات وتصويرها. يذكر أن العديد من الحيوانات التي صورتها سيرنز كانت قد تعرضت لإساءات جسدية.

وتم نشر الصور في كتاب خاص يحمل عنوان Mother Knows Best – Life Lessons From The Animal World.

كما تم بيع الصور الأصلية في مزاد خيري جمع 15 ألف دولار في 3 ساعات فقط. في حين حصدت هذه الصور مليونا و500 ألف مشاهدة عند نشرها على موقع "فيسبوك".

واستخدمت المصورة تقنية التصوير السريع لالتقاط اللحظة المناسبة، حيث إنه يصعب جعل الحيوانات تقف أمام الكاميرا لوقت طويل.

وأوضحت سيرنز أن أصعب جزء من المهمة، كان جعل الحيوانات تشعر بالراحة أمام الكاميرا.. ولذلك استخدمت المصورة بعض الألعاب والمأكولات لتحفيز الحيوانات على الصبر أمام الكاميرا.

ولا تركز سيرنز على الحيوانات الأليفة فحسب، بل ستقوم قريباً بتصوير الدبب الآسيوية في أكثر من مكان، لتسليط الضوء على ما تعانه هذه الحيوانات من إساءات.