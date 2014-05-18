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فرنسي يهم بقتل زوجته لخلافهما على حضانة كلب

المصدر: ستراسبورغ – فرانس برس
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أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا في الـ72 من العمر حاول قتل مطلقته بسبب النزاع بينهما على حضانة كلبهما، بحسب ما أفادت مصادر قضائية السبت.

فقد توجه هذا الرجل الخميس إلى مركز عمل زوجته، التي انفصل عنها قبل أسابيع، في أحد دور الرعاية في الشرق الفرنسي، وطلب منها أن تكون حضانة الكلب في عهدته.

وبعدما فشل في طلبه هذا، الذي كرره على مدى الأسابيع الماضية، هاجم زوجته الخمسينية مسددا إليها عدة طعنات بسكين.

ولما علا صراخ السيدة تدخل عاملون في دار الرعاية وأبعدوه عنها فلاذ بالفرار.

ثم داهمت عناصر الشرطة منزله وأوقفوه بعدما قاومهم وحاول أن يقتل نفسه.

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