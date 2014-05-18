كيم وكانيه يتزوجان بفلورنسا.. مكان شهر عسلهما الأول

كشف نجم الغناء كانيه وست سبب اختياره وكيم كارديشيان، مدينة فلورنسا لعقد زواجهما فيها، وهو أن الثنائي قضى في هذه المدينة الإيطالية الشهيرة أول "شهر عسل" له، والذي نتج عنه بعد 9 أشهر، ولادة "نورث"، ابنة كانيه وكيم.

وسيعقد الثنائي قرانه في قصر أثري يعود للقرن السادس عشر، ويدعى Forte Belvedere، في مدينة فلورنسا المعروفة بتاريخها الثقافي العريق، حسب ما أوضحت صحيفة "الديلي ميل".

وكشف عمدة مدينة فلورنسا أن الثاني دفع مبلغ 410 آلاف دولار أميركي لاستئجار هذا القصر في يوم 24 مايو الجاري، للاحتفال بالزواج الذي سيعقده قص بروتستانتي، وسيحضره 1000 مدعو.

ويقيم كانيه حالياً في فلورنسا تحضيراً للزواج، إضافة إلى تعلم تصميم الأزياء والتحضير لألبوم غنائي جديد، بينما بقيت كيم حتى الساعة في لوس أنجلوس.

يذكر أنه ولأشهر عدة، بقي الثنائي يؤكد أن الزواج سيتم في فرنسا، إلا أنه في الأسبوع الماضي تكشفت تفاصيل جديدة عن الحفل، وتبين أنه سيجرى في فلورنسا.

وفي هذا السياق، قال كانيه في مقابلة مع صحيفة La Nazione التي تصدر في مدينة فلورنسا: "أنا أعشق فلورنسا. أنا أحب إيطاليا ونمط حياة الإيطاليين".

وكشف كانيه أنه أتى إلى هذه المدينة العام الماضي بصحبة كيم، وقضيا وقتاً ممتعاً فيها، مرجحاً أن تكون ابنتهما "نورث" وليدة هذه الرحلة. وتابع كانيه: "كان شهر عسلنا الأول. إن فلورنسا من أجمل مدن العالم، وهي برأيي أجمل مدينة في أوروبا".

يذكر أن كانيه أخذ كيم برحلة حول إيطاليا احتفالاً بعيدها الـ32 في أكتوبر 2012، شملت فلورنسا وروما وفينيسيا.

وفي سياق آخر، أعرب كانيه عن سعادته ببناء عائلة، مشدداً على أهمية العائلة لمواجهة ضغوط الشهرة.

يذكر أن هذا الزواج المرتقب سيكون الأول لكانيه والثالث لكيم، حيث إنها تزوجت من المنتج الموسيقي دامون توماس في 2000 وافترقت عنه في 2003، كما تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همبفري في 2011، إلا أن زواجها هذا لم يدم سوى 72 يوماً.

وتم حينها إذاعة حفل زواج كيم وكريس همبفري عبر محطات التلفزيون على حلقتين.