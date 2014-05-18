مليونا واق ذكري في المونديال لمكافحة الأيدز‎

أعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة (الإيدز)، أنه سيوزع مليوني عبوة واق ذكري على المشجعين الذين سيتواجدون بالبرازيل لمتابعة كأس العالم الذي ينطلق 12 يونيو المقبل، لوقاية الجماهير من فيروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز).

وقال جبريل ديالو مدير مكتب التواصل العالمي للبرنامج: "إن تلك الخطوة جاءت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسيطرة على مرض الإيدز، لحماية المشجعين الذين يحضرون في كأس العالم من الإصابة بأمراض جنسية".

أما رافيو لابيدو رئيس رابطة مشجعي نيجيريا، فرفض اقتراح البرنامج توزيع مليوني واق ذكري، مطالبًا بـ62 مليونًا لحماية كل المشجعين الذين سيتواجدون في البرازيل، لوجود توقعات بازدهار السياحة الجنسية بها على هامش المونديال.

وأضاف رئيس الرابطة أن مليوني واق ستكفي الجماهير لمدة يوم واحد فقط، مطالبًا بتقديم المزيد لحماية الجماهير طوال أيام البطولة.