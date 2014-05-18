10 ملايين شاهدوا أجمل نائب عام في القرم

جمع مقطع فيديو تحت عنوان "Nyash Myash" حول النائب العام في شبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا، على موقع "يوتيوب"، أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال عدة أيام، بحسب ما نشر موقع "صوت روسيا".

وتستخدم في الفيديو مواد من البرامج التلفزيونية ولقطات من المؤتمرات الصحافية وصور من الرسوم المتحركة.

تجدر الإشارة إلى أن ناتاليا بوكلونسكايا تتمتع أيضا بشعبية كبيرة بين مستخدمي الإنترنت، خاصة لدى اليابانيين الذين كرسوا لها رسومات جميلة ورسوما متحركة بأسلوب "الإنيمي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في الثاني من مايو، على مرسوم تعيين بوكلونسكايا في منصب النائب العام لشبه جزيرة القرم. واستلمت "بوكلونسكايا" مهامها في اليوم ذاته، بحسب تقرير نشره موقع "صوت روسيا".

وولدت نتاليا بوكلونسكايا في 18 مارس من عام 1980 في قرية ميخايلوفكا التابعة لإقليم لوجانسك الأوكراني، وانتقلت إلى القرم بعد 10 سنوات مع والديها، وعملت بعد تخرجها في الجامعة في جهات النيابة العامة الأوكرانية، وتطورت من مساعد النائب العام إلى القائم بأعمال النائب العام في جمهورية القرم.