بالفيديو.. سائق ماهر يعدل وضع شاحنته ويتفادى كارثة

تمكن سائق شاحنة من إعادة المقطورة الضخمة التي تجرها شاحنته إلى وضعها الطبيعي على أحد الطرق السريعة بولاية "كانساس"، بعدما أوشكت على الانقلاب على جنبها، بسبب الرياح والسرعة التي كان يقود بها.

فبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمايلت المقطورة بواقع 45 درجة، وبحسب ما أظهر الفيديو، الذي انتشر على موقع "يوتيوب"، كادت أن تنقلب على جنبها، وفجأة تمكن السائق من تعديل وضع السيارة ودخل بها إلى طريق جانبي.

وقد تم التقاط الفيديو عن طريق سائق كان يقود سيارته خلف الشاحنة.

ونقلت الصحيفة عن بعض السائقين قولهم: "لقد قام السائق بمناورة رائعة، وربما ساعدته الرمال على تماسك عجلات السيارة أثناء المناورة". وقد رشحه البعض لنيل جائزة على نجاحه في تفادي كارثة.