أغلى طلاق في العالم من نصيب زوجة ملياردير روسي

أعلنت وسائل إعلام سويسرية يوم الاثنين أن زوجة الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف حصلت على تسوية طلاق بقيمة 4.5 مليار دولار من محكمة في جنيف. وبعد معركة طلاق استغرقت ست سنوات، حصلت إيلينا ريبولوفيفا على 4 مليارات فرنك سويسري وحضانة ابنتهما التي تبلغ 13 عاماً، إلا أن الزوج لا يزال يمكنه إقامة دعوى استئناف للطعن على الحكم.

وكانت إيلينا بدأت إجراءات الطلاق في سويسرا في عام 2008 ونجحت في تجميد بعض أموال زوجها ومن بينها حصة الأغلبية في ملكية نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم و295 مليون سهم في بنك قبرص ومنزل بقيمة 95 مليون دولار في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا الأميركية، اشتراه من دونالد ترامب. وقاضته لاحقاً في الولايات المتحدة متهمة إياه بمحاولة إخفاء منزل فلوريدا عن إجراءات الطلاق، إضافة إلى مبنى بقيمة 88 مليون دولار في مانهاتن اشتراه من الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (سيتي غروب) سانفورد "ساندي" ويل وزوجته جوان.

وقالت أيضا إن زوجها استخدم ممتلكات تخصهما هما الاثنان في شراء أصول أخرى كثيرة عبر شركات ذات مسؤولية محدودة، على أمل أن يفك يدها عن هذه الأصول.

ابنتهما "اشترت جزيرة"

وفي العام الماضي اشترت ابنتهما الكبرى "إيكاترينا" جزيرة "إسكوربيوس" السياحية باليونان التي تزوج فيها قطب الشحن إريستوتل أوناسيس من جاكلين كنيدي في الستينيات. واشترت إيكاترينا الجزيرة من حفيدة أوناسيس الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة أثينا أوناسيس روسيل (28 عاما).

يذكر أن ريبولفوليف - الذي يعيش في موناكو - جنى معظم ثروته من بيع نصيبه في شركة أورالكالي للأسمدة في عام 2010 مقابل 6.5 مليار دولار.