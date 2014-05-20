بالفيديو.. شاهد كيف ينشأ وينجلي الإعصار

أثناء تعرض شمال غرب الولايات المتحدة لعاصفة شديدة في الأيام القليلة الماضية، قام مصور مغامر بتصوير، من فضاء بالهواء الطلق، نشأة إعصار.. وتابع التصوير حتى انجلى الإعصار.

وقام المصور، الذي التقط هذا الفيديو في 18 مايو الحالي في ولاية وايومينغ، بعملية "مونتاج" لـ"تسريع عرض المقاطع"، مختصراً تصوير ساعات بدقيقتين فقط.

ومنذ رفعه على موقع "يوتيوب" الأحد الماضي حصد الفيديو المذهل حوالي 300 ألف مشاهدة.

ويظهر الإعصار على شكل غيمة كبيرة، تحلق في السماء بمقربة من الأرض، وتتحرك بشكل دائري.. ويبدأ الإعصار خفيفاً ليشتد مع مرور الوقت، وينجلي في آخر الأمر لتنقشع الغيوم عن السماء.



