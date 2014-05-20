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ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعباً إندونيسياً

المصدر: العربية.نت
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فارق لاعب كرة قدم إندونيسي الحياة متأثراً بإصابته خلال مباراة محلية، بعد تدخل عنيف من قبل حارس مرمى الفريق الخصم لمنعه من إحراز هدف.

ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فقد تعرض أكلي فيروز مهاجم فريق "بيرسيراجا" الإندونيسي للإصابة في منطقة أسفل البطن عند المثانة، عندما حاول أجوس رحمن، حارس سيجلي إبعاد الكرة عنه بطريقة متهورة، ما تسبب في تمزق داخلي بمنطقة المعدة والأمعاء، نقل على إثره فوراً إلى المستشفى.

ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا

وجاءت وفاة اللاعب بعد أيام قليلة من الواقعة، حيث أصيب بنزيف داخلي فشل الأطباء في إيقافه بعد عدة عمليات جراحية.

ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا

يذكر أن اللقاء بين الفريقين سيجلي وبيرسيراجا تواصل، عقب إصابة أكلي، وتم تبديل اللاعب، والغريب أن الحكم لم يحتسب خطأ على الحارس، بحجة أن اللاعب المصاب كان متسللاً.

ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا ركلة عنيفة من حارس مرمى تقتل لاعبا إندونيسيا

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