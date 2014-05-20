فيديو مدهش.. تجديد جواز السفر باليابان يحتاج 3 دقائق

تفاجئنا اليابان بكل ابتكاراتها واختراعاتها، فهي دائماً سباقة في كل شيء حتى في تجديد جواز السفر، وهي المعاملة التي تثقل كاهل الكثيرين، خصوصا أن إجراءاتها في بعض دول العالم تستغرق أسابيع طويلة.

فقط في اليابان يتم تجديد جواز السفر في مدة لا تتجاوز الدقائق أمام جهاز يشبه جهاز الصراف الآلي، وفي الفيديو تظهر فتاة تقوم بعرض كيفية إصدار جواز سفر بعد تجديده وتسليم القديم.

وتبدأ الخطوات بلمس الشاشة التي تطلب تقديم إثبات للبطاقة الشخصية "الهوية"، ويتم إدخال الهوية داخل الجهاز الذي يقوم بالتعرف إلى صاحب الإثبات، ليتم بعد ذلك طلب جواز السفر القديم وعرضه على الجهاز للتعرف إلى بياناته.

بعد ذلك، تأتي خطوة البصمة ليتأكد الجهاز أن صاحب الجواز هو صاحب البصمة، ليليها أخذ صورة للوجه، ليتم داخل الجهاز تجهيز الجواز الجديد خلال 3 دقائق، بعد ذلك يتم أخذ البصمة مجدداً، ليخرج الجواز الجديد مغلفاً وجاهزاً للاستخدام.