كريستيانو رونالدو مع صديقته الحسناء على غلاف "فوغ"

ظهر أفضل ثنائي في العالم مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، على غلاف النسخة الإسبانية لمجلة "فوغ".

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" فيعتبر هذا أول ظهور للثنائي الشهير على غلاف إحدى المجلات، وقام بالتقاط صورهما المصور البيروفي المعروف ماريو تستينو.

وتتضمن نسخة شهر يونيو من "فوغ" تقريراً بعنوان "الحب وكرة القدم" بطله كريستيانو وشايك.

وكشفت "فوغ" على موقعها اليوم مقتطفات من مقابلة كريستيانو قال فيها إن "الظهور على الغلاف برفقة إيرينا يعني الكثير، فهي أجمل امرأة في العالم والعمل معها كان أمراً مفاجئاً ومميزاً في الوقت نفسه".

كما أضاف: "هذه أول مرة نعمل فيها معاً. لقد استمتعت كثيراً بالأمر".