شاب هندي يصور أغلفة أفلام شهيرة بأسمائها الحرفية

نشر موقع "ماشابل" الأميركي موضوعاً لافتاً عن فكرة ابتكرها شاب في الهند تمحورت حول تصور جديد لأغلفة أفلام معروفة تحتوي على صور تشرح المعنى الحرفي لاسم الفيلم بدلاً من الأغلفة التي تحمل صور ممثلين وممثلات مشهورين.

فصورة فيلم "مان أوف ستيل" وتعني "الرجل الحديدي" احتوت على صورة رجل حديدي، كما تخيلها مؤلف الفكرة دانيش أحمد، فالرجل الحديدي يحمل معنى عنوان الفيلم "حرفياً".

أما فيلم "ذا ولف أوف وول ستريت" للممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، والتي تعني "ذئب وول ستريت" فتمثل غلافه بصورة ذئب يقف في شارع كتب عليه لافتة "وول ستريت"، في إشارة إلى شارع المال والبورصة، وهو من أشهر شوارع مانهاتن في نيويورك.

أما فيلم "غرافيتي" لساندرا بولوك ويعني "جاذبية" فتمثل غلافه بصورة شجرة وتفاحة نيوتن ملقاة على الأرض بجانبها.

الصور التالية تظهر أغلفة هذه الأفلام بالطريقة التي تصورها صاحب الفكرة...