فيديو.. فتاتان متهورتان تنجوان من الموت المحتم

عرض موقع "يوتيوب" فيديو يظهر شابتين إيرانيتين تغنيان وترقصان على أنغام أغنية أثناء قيادة السيارة، إلا أن تلك اللحظات السعيدة لم تكتمل على ما يبدو، إذ تعرضت سيارتهما لحادث اصطدام.

وبين الفيديو أنه بسبب انشغال الشابة التي تقود السيارة بالغناء والرقص رافعة يديها عن المقود ومنشغلة بتصوير نفسها، تعرضت سيارتها خلال ثوانٍ لحادث مروري، تسبب بإصابتها وصديقتها لينقلا إلى المستشفى.

وأثار شريط الفيديو انتقادات لاذعة بحق الشابتين على شبكة الإنترنت، وقد نشرت الشابتان بعد ذلك صورهما في المستشفى ترفعان علامة النصر.