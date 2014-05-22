امرأة سمينة تقع على تمساح وتصيبه بجروح خطرة

أصيب تمساح بجروح خطرة، عندما وقعت عليه محاسبة روسية يبلغ وزنها 120 كيلوغراماً في منطقة مورمانسك، إلا أنه تجاوز مرحلة الخطر الآن على ما قال مدير السيرك الذي ينتمي إليه الحيوان الزاحف.

وكان فيوديا، وهو تمساح يبلغ طوله المترين مسافرا الثلاثاء في حافلة صغيرة، عندما وقعت عليه محاسبة السيرك التي كانت جالسة في مقعد الراكب بعد انحراف الحافلة بشكل مفاجئ.

وجراء هذا الحادث تقيأ التمساح لمدة ثلاث ساعات، وكان هناك خوف من أنه سينفق، في حين أن المرأة البالغ وزنها 120 كيلوغرماً لم تصب إلا بجروح طفيفة على ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وأوضح فاسيلي كولوس مدير "السيرك السوياتي" ومقره في مورمانسك في الدائرة القطبية أن التمساح لا يعاني من أي إصابة داخلية "والأمور على ما يرام".

إلا أن التمساح لن يشارك في العروض المقبلة للسيرك، لكنه سيكون نجم برنامج تلفزيوني في موسكو.

أما المحاسبة فقد وبخت لأنها غفلت عن وضع حزام الأمان.