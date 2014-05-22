صديقة رونالدو تخطف أضواء مهرجان كان

حضرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك العرض الأول لفيلم "ذي سيرش" أو "البحث" للمخرج الفرنسي ميشال هازانافيسييس ضمن فعاليات الدورة الـ 67 لمهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.

ووصلت العارضة الروسية بفستان من "اتلييه فرساتشي" لونه أخضر مع وشاح، فخطفت العارضة العالمية، والمشهورة أيضاً بالعلاقة الحميمية التي تربطها بلاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الأضواء من النجوم والمشاهير والجميلات اللواتي وصلن قبلها إلى العرض، ومنهم النجمة الأميركية شارون ستون والعارضات إيزابل غولارت وكارا ديليفين والفرنسية ذات الأصل الأرجنتيني بيرينس بيجو بطلة الفيلم المقدم مساء أمس.