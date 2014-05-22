فيديو مروع.. قنص أب بالرصاص أمام طفلته

سجلت كاميرا مراقبة لحظة مروعة تمثلت بقتل رجل برازيلي قنصاً بالرصاص من مسافة قريبة بينما كان يحمل طفلته ذات الـ 3 أعوام بين ذراعيه في مخبز بالبرازيل وفق ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ويظهر شريط الفيديو مسلحاً يبلغ من العمر 17 عاما يصل إلى المخبز على متن دراجة ليتسلل بجانب الضحية قبل أن يقوم بتصويب المسدس بدم بارد نحو رأس الرجل و إطلاق عدة أعيرة نارية ليرديه طريحاً على الأرض.

وأظهر الفيديو فزع الطفلة التي بادرت بتغطية وجهها من الصدمة (وهي لم تصب بأذى) في حين ظهرت سيدة كانت موجودة بالمكان وهي تصرخ.

وكشفت تقارير صحافية برازيلية أن الضحية تياجو أندريه سانتوس سوزا يبلغ من العمر 26 عاما، ولم يعط القاتل أي سبب لقتله الرجل بدم بارد.

ووقعت الحادثة يوم السبت في منطقة سوبرادينهو بالبرازيل وهي تبعد حوالي 15 ميلاً من العاصمة برازيليا.

واعتقلت الشرطة القاتل البالغ من العمر 17 عاما في وقت لاحق ووجهت له تهمة القتل.

ووصل تياغو سوزا إلى المخبز مع زوجته وكانت معه ابنته عندما قتل، ويبدو أن القاتل أدرك أن لا أحد كان في المخبز حين تجرأ وقتل تياغو سوزا.

ويظهر فيديو المراقبة أن القاتل سحب مسدسه من حزام له كان يخفيه وراء ظهره وهو يمشي باتجاه الضحية وبعد إطلاق النار هرب على دراجة هوائية.