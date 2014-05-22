كيم كارديشيان تتسوق بباريس مع خطيبها قبيل الزفاف

تعكف نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كيم كارديشيان على التسوق بصحبة خطيبها مغني الراب كانيه ويست، وذلك قبيل إتمام زفافهما في 24 مايو الجاري.

وخرجت كيم بصحبة كانيه في جولة للتسوق في باريس، الأربعاء، وقضاء مهام ما قبل الزفاف، حيث حرصا على أن تكون ملابسهما متناسقة ومتطابقة في الألوان، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد ظهرت كيم (33 عاماً) وهي ترتدي فستاناً باللون البيج أظهر بوضوح مقدار الكيلوغرامات التي فقدتها مؤخراً استعداداً لليلة زفافها. وارتدت معطفاً باللون الأسود. بينما ارتدى كانيه معطفاً بنفس لون فستان كيم، وقميصاً من الجلد الأسود على سروال من الجينز.

هذا والتقطت كاميرات المصورين عدة حقائب ملابس من "فالنتينو" يتم توصيلها للفندق الذي يقيم فيه النجمان.

وقبل ذلك بعدة ساعات، ظهر الثنائي الشهير وهما يخرجان من أحد صالات الرياضة الشهيرة بباريس، وقد ارتدت كيم نظارة سوداء كبيرة غطت جزءا كبيرا من وجهها، بينما ارتدى كانيه منديلا أحمر غطى به نصف وجهه.

وتفيد آخر المعلومات أن جزءاً كبيراً من الاحتفالات بالعرس ستقام السبت في فلورنسا في قلعة فورتي بيلفيديري العائدة إلى القرن السادس عشر والتي بنتها عائلة مديسيس وتستخدم الآن لإقامة المعارض على ما ذكرت الصحف الإيطالية.

وأكد ناطق باسم بلدية فلورنسا الجمعة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن المال الذي سيدفعه الزوجان سيستخدم في تمويل مشاريع في المدينة، ومن المتوقع حضور 1000 مدعو للزفاف.