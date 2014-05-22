أكسسوارات براقة تزين مجموعة "كروز" من شانيل

عرضت دار "شانيل CHANEL" مجموعة الأكسسوارات الخاصة بمجموعة أزياء "كروز 2014-2015" على منصتها الرقمية، مصحوبة بفيديو يظهر كواليس العرض، الذي استضافته دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي.

وكان كاﺭﻝ لاغرفيلد قد عرض مجموعة أزياء "كروﺯ" من شانيل CHANEL، حيث ﺃعاﺩ تجسيد عناصر الفن الشرقي بخطوط ﻭأشكال معاصرﺓ في لوحة جمعت الألوﺍن المبدعة كاللون الأبيض ﻭﺍلأسوﺩ ﻭالذھبي والبيج ﻭالأزرﻕ الداكن، التي تعزّﺯ جماليتها نفحات من الفوشيا ﻭالنيلي ﻭالقرمزي.

ﻭاتسمت النماذﺝ المقدمة بالأنوثة ﻭالجرأﺓ ﻭالرقي٬ ﻭتفاوتت بين ﺍلأطقم النسائية الثلاثة القطع في طلة تحاكي الفساتين، والسراويل الفضفاضة أو الضيقة، والسترات القصيرة أو المتوسطة الطول، والسراويل المتوائمة مع التنانير، والقمصان الفضفاضة ذات الثنيات التي تتمايل بخفة، وسترات "البوليرو" بالأكمام الثلاثة أرباع المبتكرة.