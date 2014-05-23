بالفيديو.. سائق سيارة إسعاف "يتهوَّر" مع ريهانا

لا شك أن معظم الناس يتوقعون من سائقي سيارات الإسعاف كل الرزانة والالتزام، إلا أن للمغنية الأميركية ريهانا تأثير غريب على ما يبدو، على بعض الناس. فما حصل مع سائق سيارة الإسعاف جوناثان ويليامز من ولاية نيوجيرسي الأميركية، الذي شوهد من خلال شريط فيديو وهو يغني ويرقص على أنغام أغنية ريهانا وهو خلف المقود غريب تماماً. حتى أن المغنية الشهيرة شاركته على حسابها في "تويتر".

وفي التفاصيل أن جوناثان، وبينما كان يقود سيارة الإسعاف، في ساعات المساء، بث الراديو أغنية Pour It Up لريهانا. فتحمس ويليامز، وهو على ما يبدو أحد معجبي المغنية الجذابة، فبدأ يرقص أثناء القيادة، حتى أنه ترك المقود ليتفرغ لحركات بيديه تماشياً مع اللحن.

وقد التقطت الكاميرا المنصوبة داخل سيارة الإسعاف هذا "الحدث الفني" المثير. ونُشر الفيديو على "يوتيوب" وحصل على أكثر من مليون مشاهدة. كما حظي برد فعل من ريهانا نفسها، التي "غردت" قائلة: "هذا المضمد ذكرني لماذا أنا هنا! لا يمكنني التوقف الآن! ولا في أي مرة من المرات!".

إلا أن المسؤولين عن ويليامز لم تعجبهم بالتأكيد مشاهدة سائق سيارة الإسعاف وهو يقود دون مسؤولية فقاموا بتوبيخه، بحسب ما أفادت بعض وسائل الإعلام الأميركية.