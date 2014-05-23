بالفيديو.. لحظات مرعبة لسقوط رضيع من الطابق الثاني

لحظات درامية مرعبة، عاشها المارة بشارع جنوب الصين عند رؤيتهم لرضيع يبلغ من العمر عاما واحدا يسقط من نافذة بالطابق الثاني.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، استطاع أحد هؤلاء المارة، وهو السيد لي إنقاذ الطفل بالتركيز جيدا على مكان سقوطه المتوقع قبل ارتطامه بالأرض، فيما قام بعض المارة الآخرين بوضع أريكة وصناديق من الورق المقوى في الشارع أدناه في محاولة لتخفيف سقوط الطفل من النافذة.

وشوهد الطفل الرضيع على حافة النافذة خلال عاصفة رعدية في مدينة تشونغشان في مقاطعة غوانغدونغ بعد أن حاول على ما يبدو التسلق إلى النافذة للخروج بحثا عن أمه.

وحدث هذا بعد اختفاء والدة الطفل من المنزل، الأمر الذي دفع الرضيع للبحث عنها في كافة أرجاء المنزل وصولا إلى النافذة.