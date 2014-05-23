كيم كارديشيان تودع العزوبية بصحبة صديقاتها وتحتفل!

يبدو أن كيم كارديشيان لن تترك لحظة من المرح تفوتها، وأنها مصممة على أن تحتفل حتى الثمالة بوداع عزوبيتها.

فقد شوهدت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية تغادر بصحبة مجموعة من صديقاتها المقربات، متوجهات إلى برج إيفل، وبعدها إلى فندق كوست للاحتفال.

وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر مفاده أنه تم تزويدهن بأكثر من 15 زجاجة شامبانيا، للمناسبة السعيدة التي قصدت فيها كيم توديع العزوبية، قبيل دخولها القفص الذهبي.

يذكر أن النجمين الأميركيين كيم كارديشيان وكاني ويست يقيمان مأدبة طعام الجمعة لنحو خمسين مدعواً في قصر مصمم الأزياء الإيطالي فالتينو الواقع في منطقة باريس تمهيداً لزواجهما المقرر في إيطاليا السبت، على ما ذكرت مصادر عدة.

وقال مصدر مطلع على الاحتفالات لوكالة فرانس برس "ستقام مأدبة طعام في قصر ويدفيل في كريسبيير" على بعد حوالي أربعين كيلومترا غرب باريس. وسيقوم الحضور بعد ذلك بزيارة خاصة لقصر فرساي في المنطقة الباريسية أيضاً.

ويقع قصر ويدفيل العائد إلى القرن السابع عشر وسط غابة عند أطراف بلدة دافرون على بعد أمتار قليلة من دار البلدية.

وكانت شاحنات وبعض عناصر الشرطة منتشرين قرب الدارة بعد ظهر الخميس.

وبعد هذه المأدبة سيتوجه الجميع بالسيارة إلى قصر فرساي في إطار زيارة خاصة عشية حفل الزواج في إيطاليا. وستحصل الزيارة بعد إغلاق قصر لويس الرابع عشر على ما أوضحت إدارة القصر الأحد.