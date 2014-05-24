بإذن من صلاح الدين يدخل البابا الأحد إلى أهم كنيسة

يوم الأحد يزور البابا فرنسيس الأول "كنيسة القيامة" داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وهي الأهم للمسيحيين والأكثر قداسة، لكنه لا يدخلها إلا بعد أن يفتحوا بابها الوحيد بمفتاح أعطاه صلاح الدين الأيوبي لعائلة مسلمة حين استعاد القدس من الصليبيين قبل أكثر من 8 قرون، مرفقا بإذن منه أن يكون لها وحدها حق فتحه وإغلاقه بالمفتاح الذي يحتفظ به الآن سليل هذه العائلة، الفلسطيني أديب جواد جودة.

الكنيسة بنتها الملكة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين، بدءا من العام 325 ميلادية "على التلة التي صلبوا عندها المسيح بحسب الاعتقاد المسيحي، وفوق المغارة التي دفنوه فيها" لأنها عثرت حين زيارتها للقدس "على خشبة الصليب الذي علقوه عليه، لذلك قررت بناءها هناك" طبقا لتواترات مسيحية كتبوها عبر الزمن عن الكنيسة التي تحدثت "العربية.نت" إلى مالك مفتاحها منذ وصل إليه متناقلا كميراث عن أجداده طوال قرون.

والكنيسة هي الأكثر قداسة، لأن بناءها تم أيضا فوق المكان الذي "قام فيه المسيح من الموت وارتفع وهو حي إلى السماء" لذلك سموها كنيسة القيامة، وفيها سيقيم البابا قداسا قصيرا مساء الأحد، من ضمن جولته التي تشمل الأردن، حيث يزور "المغطس" ليلة اليوم السبت.

و"المغطس" هو موقع أردني مائي من نهر الأردن، زاره المسيح وفيه قام النبي يحيى، المعروف انجيليا باسم يوحنا المعمدان، بتعميده عبر غطس ورش رأسه بمياهه، كما فعل مع مئات قبله، وقبل أن يقطع الملك هيرودس رأسه الذي يقال إنه مدفون في قبر داخل الجامع العمري بدرعا، طبقا لتواترات كنسية أيضا.

"لا أبيعه في أي مزاد، ولو بملايين الدولارات"

والمتأمل بصورة "كنيسة القيامة" سيرى بابيها الوحيدين: الأول إلى اليمين، مغلق منذ 827 سنة بأمر من صلاح الدين الأيوبي. أما الثاني إلى اليسار، وهو بارتفاع 5 وعرض 3 أمتار، فبأمره التاريخي أيضا يتم فتحه وإغلاقه بالمفتاح الذي نراه في صورة تنشرها "العربية.نت" لأديب جودة مع فرمان من أحد الحكام العثمانيين في الماضي البعيد.

روى جودة أن صلاح الدين "خشي من عودة الصليبيين متنكرين برهبان لدخول الكنيسة الشهيرة، فأغلق أحد بابيها وأبقى الثاني للفتح والإغلاق بمفتاح حديدي سلمه عام 1187 لأجدادي من عائلة جودة، لأنهم كانوا شيوخ المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ووجد أن أفضل طريقة لحماية القدس منهم هي أن يعطي مفاتيحها للمؤتمنين عليها، وهي عائلتنا" وفق ما ذكر عبر الهاتف من بيته في المدينة المحتلة حين اتصلت به "العربية.نت" صباح اليوم السبت ليحدثها عن الكنيسة ومفتاحها.

وذكر جودة، وهو صاحب محل لبيع الملابس في القدس الشرقية ومتزوج عمره 49 وأب لثلاثة أبناء، أن المفتاح الذي أعطاه صلاح الدين لأجداده موجود لديه داخل خزنة بالبيت، لكنه مكسور "ولا أبيعه في أي مزاد، ولو بملايين الدولارات. أما المفتاح الذي أحتفظ به في الخزنة أيضا، وبه نفتح كل يوم باب الكنيسة الوحيد، فتاريخه من عام 1149 وورثته عن أبي بعد أن تنقل وراثة في عائلتنا منذ ذلك العام" كما قال.

بواب مسلم يفتح الأقفال

وللكنيسة بواب، هو أيضا فلسطيني مسلم من عائلة نسيبة، يأخذ المفتاح يوميا من أديب جودة في الرابعة فجرا، أو من أحد أبنائه فيما لو كان على سفر أو حال أي مانع آخر من وجوده بالقدس، ويمضي إلى الباب فيضع عنده سلما ليصعد ويفتح قفلا في أعلاه، ثم آخر أسفله، وبذلك تستقبل الكنيسة الأشهر في العالم المسيحي زوارها، وفي الثامنة مساء يفعل الشيء نفسه صعودا على السلم ونزولا لإغلاقها.

ويملك أديب جواد جودة في بيته أيضا 165 فرمانا، أو مرسوما، وصلت إليه بالورثة عن أجداده، وهي من 27 سلطانا عثمانيا حكموا القدس منذ استعادها صلاح الدين، وجميعها تؤكد حق عائلته بحراسة المفتاح "ومعترف بها من الكنائس في القدس" وفق تعبيره.

وسألت "العربية.نت" أديب جواد جودة الذي زودها بوثائق وصور عدة تؤكد كل ما ذكر، عما ستكون عليه ردة فعله إذا ما تقدم منه البابا فرنسيس حين يراه الأحد مع آخرين يستقبلونه عند باب الكنيسة، ويطلب المفتاح ليحتفظ به الفاتيكان مثلا، أو ليعطي مهمة فتح وإغلاق الباب للكنائس المعتمدة في المدينة المحتلة.

تنهد جودة وقال: "لا أعتقد أن البابا سيطلب المفتاح مني، وأنا على أي حال لا أسلمه لأحد، حتى لو طلبته الدنيا بأسرها. هذا حق تاريخي وشرفي للمسلمين يتناقلونه عبر عائلتنا منذ مئات السنين" وأكد أنه لا يتسلم أي راتب أو أتعاب عن المهمة التي يقوم بها، بل لا يريد راتباً على الإطلاق.