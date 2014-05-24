بالفيديو.. امرأة تنجو بثوانٍ من الموت تحت القطار

يبدو أن المثل الشعبي القائل: "من له عمر لا تقتله شدة" شديد الالتصاق بالواقع، وما هذا الفيديو المصوّر الذي نُشر على "يوتيوب" إلا دليل قاطع على ذلك.

فقد أظهر شريط فيديو يخطف الأنفاس امرأة علقت سيارتها على سكة حديد لقطار في مدينة فلوريدا الأميركية. وقبيل ثوانٍ معدودة كلمح البصر، تمكنت من الخروج من السيارة ناجية من اصطدام القطار بها، والموت سحقاً تحت عجلاته.

يُذكر أن كاميرا المراقبة الموضوعة بعربة القيادة في القطار هي التي تمكنت من تسجيل الفيديو، وبيّن التسجيل الذي نشر على موقع "يوتيوب" كيف حالف الحظ السيدة حيث تمكنت من مغادرة سيارتها قبل أقل من 3 ثوانٍ من لحظة اصطدام القطار بسيارتها.