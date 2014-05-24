بشعر أحمر وفستان روسي هكذا حضرت هيفاء مهرجان كان

الآن وقد اعتدنا على مفاجآت مهرجان كان اليومية مع كل عرض فيلم سينمائي جديد، وها قد اقترب المهرجان من الإعلان عن نتائجه وإسدال الستار على دورته الـ67 حضرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للسجاد الأحمر والدرج الشهير قبيل عرض فيلم "ليڤياتان" للمخرج الروسي اندري زفياغينتسف، وهو من المرشحين لنيل السعفة الذهبية أو جائزة المهرجان الكبرى حسب أصداء قصر المهرجانات في كان.

وظهرت هيفاء وهبي بشعر أحمر ناري اللون تماشى مع سجادة كان الشهيرة وتألقت بفستان من المصممة الروسية يوليا يانينا لونه رملي مع ورود بيضاء مطرزة عليه ومقدار كبير من الشفافية.

وصعدت هيفاء وهبي الدرج بطريقة مهنية وهوليوودية مبتسمة للمصورين العديدين في هذا المكان، ولكنها سرعان ما نزلت الدرج بطريقة غير معهودة في تقاليد كان مما يعني أنها لم تحضر عرض الفيلم الروسي وذهبت لحفل خيري في أحد فنادق كان الفاخرة.