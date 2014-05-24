تونسية حفيدة وسيلة بورقيبة تخطف الأنظار في "كان"

كل يوم وكل عرض فيلم في مهرجان كان السينمائي الـ 67 يقدم المفاجآت والجميلات ويرفع الأناقة وهكذا لدى الوصول لفيلم «جيميز هول» أو «بهو جيمي» للمخرج البريطاني كن لوش، خطفت الجميلة التونسية ياسمين ترجمان الأنظار لدى وصولها بفستان أسود جميل ومغري جداً من تصميم التونسي علي القروي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التونسية ياسمين ترجمان هي ابنة حفيدة وسيلة بورقيبة، زوجة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وهي زوجة وزير الهجرة الفرنسي الأسبق إيريك بيسون الذي ترك الحزب الاشتراكي منذ سنوات للمشاركة في حكومة اليمين بعد دعمه للمرشح نيكولا ساركوزي.