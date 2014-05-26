بالفيديو.. كلب "أحنّ" من أمّ على طفلها

تعرف الكلاب بشجاعتها، كما أن البعض يعتبرها "أوفى صديق للإنسان"، إلا أن الكلاب تتخطى أحياناً هاتين الصفتين؛ لتصبح "أحنّ" مخلوق على الإنسان.

ورفع أحد مستخدمي موقع "يوتيوب" فيديو يظهر تدخل كلب لحماية طفل من عنف أمه المفترض.

وفي الفيديو تهدد الوالدة ابنها بالضرب، مستخدمةً حذاءها، فيختبئ الصغير بزاوية الغرفة.. ليتدخل أحد كلاب العائلة ويبعد الأم عن ابنها الذي يبدو خائفاً.

وتعاود الأم الكرة مرات عدة، مهددةً ابنها بالضرب، ليتدخل في كل مرة الكلب ليفرق الطرفين.

وتتحدث الأم لغة تشبه الروسية، ولا تبدو جدية في تهديدها للطفل، حيث يظهر وكأنها تمثل لاختبار شجاعة وحنية كلبيها على الولد، فيظهر جلياً أن أحد الكلبين حنون فيما الآخر يقف متفرجاً.