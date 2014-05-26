بالفيديو.. نجمات مصر ينتخبن.. و"النتيجة محسومة"

قالت الفنانة المصرية، ليلى علوي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية محسومة، وقالت "أنا مش بعمل دعاية بس هي محسومة".

وطالبت ليلى علوي ممن لا يود التصويت لشخص معين بالنزول للشارع والتعبير عن رأيه، وأكدت أن الجميع يقوم بالتصويت بدافع الحماس.

وعن دور الفن في الحياة، قالت إن دور الفنانين مستمر وقوي من خلال الأعمال التي قاموا بتقديمها.

وأضافت "أمامنا مشوار طويل، والفن جزء مهم لبناء المجتمع، ومصر محتاجة من الجميع إلى العمل والعطاء، لأننا في مرحلة تحتاج إلى الأمن والبناء الاقتصادي".

من جانبها، ظهرت الفنانة القديرة، فاتن حمامة، وهي متوجهة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، فيما قال زوجها إنه متوجه للتصويت، ووصف من يرفض الإدلاء بصوته بأنه "مش كويس"، وأضاف مطالبا الجميع بالنزول والإدلاء بصوته، وقال "رأيك مفيد، وصوتك مفيد".

فيما قالت الفنانة المصرية، هالة صدقي، إنه من واجب المواطن المشاركة والتعبير عن رأيه، وانتقدت من يرفض المشاركة أو يبطل صوته.

وقالت إن "المرشح الفائز هو السيسي، لأن المرحلة القادمة صعبة، ونحن نحتاج إلى رجل".