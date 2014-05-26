ريهام سعيد ترقص على "بشرة خير" وسط الناخبين

رقصت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، على أنغام أغنية "بشرة خير"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وسط الناخبين، بحسب فيديو نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وحضرت ريهام لمقر اللجنة وهي تستقل سيارة نص نقل، وقامت بالإدلاء بصوتها في مدرسة ميت عقبة الابتدائية بالزمالك.

وحققت أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، حتى إنها أصبحت تشكل حالة من حالات الهوس عند البعض، الذي بات يرقص بمجرد استماعه إليها.

وقام بعض الفنانين بنشر مقاطع فيديو لهم أثناء الاستماع للأغنية التي كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، وقاموا بالرقص الجماعي عليها.