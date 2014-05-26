مصر.. يسرا تدلي بصوتها وعادل إمام ينتقد المقاطعين

التقت قناة "العربية" الفنانة يسرا عقب الإدلاء بصوتها، اليوم الاثنين، حيث شددت على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وطالبت الناخبين بالتصويت لمن يرونه مناسباً للمرحلة الحالية.

من جانبه، انتقد الفنان عادل إمام في تصريحات لقناة "الحدث"، دعوات المقاطعة لانتخابات الرئاسة، وقال إن المقاطعين يخرجون أنفسهم من إطار الإجماع الوطني.

وأكد أنه لمس روحاً مغايرة بين المصريين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي.

هذا ويواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للاختيار بين المرشحين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والشرطة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في التاسعة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، وستستمر لمدة 12 ساعة على مدى يومين لاستقبال أكثر من 45 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.