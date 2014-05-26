منقبة مصرية ترقص بحماس على "بشرة خير"

الانتخابات الرئاسية تفرح جزءا كبيرا من المصريين، وتقود البعض إلى تصرفات احتفالية قد تعتبر غريبة أو مفاجئة.

وعلى أنغام أغنية "بشرة خير"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، رقصت امرأة مصرية منقبة في نصف الشارع، معبرة عن فرحها بالانتخابات، ومظهرة إتقانها للرقص البلدي.

وتجمهر الناس قرب هذه المصرية الفرحة، وشاركها بعض النساء والأطفال الرقص حاملين العلم المصري، فيما علت الزغاريد في الشارع. وقام أحد المتواجدين في المكان بتصوير هذه الرقصة العفوية، ورفع الفيديو على موقع "يوتيوب".

وكانت أغنية "بشرة خير" قد حققت نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي، حتى إنها أصبحت تشكل حالة من حالات الهوس عند البعض، الذي بات يرقص بمجرد استماعه إليها.

وقام بعض الفنانين بنشر مقاطع فيديو لهم أثناء الاستماع للأغنية التي كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، وقاموا بالرقص الجماعي عليها.