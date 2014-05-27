السيسي يعيد لمذيع نظاراته بعد مشادة مع حراسه

قام حرس المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، الاثنين، بالاعتداء على المذيع المعروف باسم "علي بيجامة" خلال محاولته الاقتراب من السيسي وتسجيل حديث معه.

واقترب "أبو بيجامة" الذي كان يرتدي "بيجامته المقطعة" ويمسك بيده ميكروفون قناة "دريم 2"، إلا أن حرس السيسي أوقفوه، بحسب ما أوردت "المصري اليوم"، وقام أحدهم بلكمه في وجهه وإبعاده عن السيسي.

وكان السيسي قد أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها مع المرشح حمدين صباحي، في مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، حينما وقعت هذه الواقعة، التي قام على إثرها بإرجاع نظارة "بيجامة" عن طريق أحد المصوتين إليه، بعد أن سقطت عنه عقب اعتداء الحراس عليه.