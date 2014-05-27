زوجة مدرب "الهلال" السعودي تخشى أن يقتله المشجعون

آنا ماريا برودان، زوجة المدرب الجديد لفريق "الهلال" السعودي بكرة القدم، وهي رومانية مثله، قلقة على حياته، وأبدت مخاوفها لصحيفة رياضية، من أن يقوم بعض مشجعي الفريق، بتنفيذ تهديدات أطلقوها بقتله الأسبوع الماضي في مواقع التواصل، فيما لو تعاقد مع "الهلال" وجاء إلى السعودية بديلا عن المدرب السابق سامي الجابر، وهو ما حدث أمس الاثنين، فقد تعاقد المدرب لورينت ريجيكامف مع الفريق الذي فك ارتباطه مع الجابر، بحسب بيان أصدره.

ولم تذكر صحيفة Sport Ro الرومانية مزيدا من التفاصيل عن قلق الزوجة، البالغ عمرها 41 سنة، بل نشرت من جديد ما سبق وذكرته "العربية.نت" الاثنين عن تغريدات في "تويتر" بحقه، وفي بعضها تهديد واضح له بعبارات إنجليزية ليقرأها قبل توقيع العقد، إلا أن المدرب الجديد أدرك على ما يبدو أنها زوابع في فناجين، فوقع العقد ومدته عامين، لكن زوجته بقي فيها شيء من الإحساس بالقلق.

وعلى طريقة "مرسي نو سيسي يس" التي أطلقتها المصرية منى البحيري عبر التلفزيونات في الأسبوعين الماضيين، كتب بعض مشجعي "الهلال" تغريدات بالمئات عن المدرب الروماني في هاشتاق #No_To_Reghecampf_Yes_To_Sami ليتمكن ريجيكامف من قراءة ما فيه بالإنجليزية، ويعرف أن كاتبيها يرغبون ببقاء سامي مدربا، برغم أن معظم التغريدات جاءت بالعربية أيضا.

"لو تجي يويلك بتروح عليك"

ومن يتابع الهاشتاق الذي صنعه السبت الماضي وكتب أول تغريدة فيه السعودي أحمد الهلالي، ولقبه @hmdnAHMED في تويتر، سيتعب إذا أراد الإلمام بكل محتوياته لكثرتها، أما تغريدة الهلالي فأوضحت الغاية من الهاشتاق سريعا من أول الطريق.

والغاية كانت بحدين: الضغط على إدارة "الهلال" لتبقي على السعودي سامي الجابر كمدرب وتصرف النظر عن ريجيكامف، أو "إخافة" الروماني كي لا يقدم على التعاقد، لذلك كانت أول تغريدة: "ليعلم الروماني وصحافة بلاده رغبة جمهور الهلال" ومثلها كتب صانع الهاشتاق تغريدة بالإنجليزية، ثم بدأت التغريدات تتوالد كما غيوم الجراد، ومنها ما كتبه Mil4ny 20h@ وقال: "سامي يس سامي يس ريجي نو ريجي نو" مقلدا صاحبة عبارة "شتب أوباما" الشهيرة.

أما "شذى" واسمها @BlueShatha في تويتر، فكتبت بالإنجليزية ما معناه: "نريد البقاء مع سامي. لا تتركوا أحدا يحل مكانه" وفق تعبيرها، فيما كتب عبد العزيز العنقري، وهو @3z_alang 20h في تويتر، ما معناه: "لا نحتاجك يا ريجيكامف. لا تترك بلدك ولا تأت إلى الهلال. كلنا نريد سامي". وقلده العشرات بالمعنى ذاته.

"أنا فيه قتل إنتا. أنا سوّي إنتا موت"

وهناك من ذكر اسمه الأول، يوسف، وهو @m_thkra في تويتر، فقد غرد بالعامية السعودية: " شف ترى الجمهور مايحبون الرومانيين يعني لو تجي يويلك بتروح عليك وإذا خسرنا مباراة نروح للنادي ونجلد المدرب". أما هلال سامي، واسمه @8881Ssos في تويتر، فغرد للمدرب الروماني قائلا: "أنا فيه قتل إنتا. أنا سوي إنتا موت. مفهوم ولا مافي مفهوم. لا تجي سعودية".

وأخطر التغريدات، كانت المهددة للمدرب الروماني بالقتل، فيما لو كانت جدية، مع أنها لا تبدو كذلك، ومنها واحدة قرأتها "العربية.نت" بالإنجليزية، وصاحبها من سمى نفسه سلطان العبيان، وهو @Sultan_Al3otiby في تويتر.

كتب العبيان ما معناه: "انتبه، ربما هذا آخر تحذير لك، سنلاحقك ونقتلك" وأرفق التغريدة بصورة لمقاتل، بدا أنه من "حركة الشباب" الصومالية المتطرفة، وعلى كتفه رشاش كلاشنكوف، فيما أطلق "محمد" واسمه @i_hulz في تويتر، تهديدا مبطنا قال فيه: "نحن قوم نتعاطى المخدرات. لا تجي يرحم أمك".

ولم يكن الهاشتاق ظالما ومهددا دائما للمدرب الروماني، فعدد كبير من كاتبي التغريدات أعطاه حقه كمحترف، لكن معظمها مديح بالمدرب سامي، إلى درجة هستيرية، لخصها أطرف المغردين، وربما أكثرهم حذاقة، وهو "عابد" المتخذ من اسم @AM_7788 لقبا له في تويتر، فقد كتب بعد أن أعيته المبالغة برفض المدرب الروماني والمطالبة بالإبقاء على سامي جابر، وقال: "يلعن بليسكم. شكلي أنا الوحيد إللي يشجع غلط، أحسب أنكم تشجعون الهلال طلعتوا تشجعون سامي".