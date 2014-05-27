شاي خاص للكلاب.. أحدث إنتاج شركة بريطانية

إذا كنت تدلل كلابك الأليفة بفسحة خارج المنزل أو بعض الطعام الخاص فقد تفضل الكلاب بعد ذلك تناول شاي مخصص لها ابتكرته شركة بريطانية بنكهات مختلفة.

وطرحت الشركة، وفقاً لما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من أكياس الشاي الفاخرة المخصصة للكلاب بسبع نكهات عشبية مختلفة تضمن للكلب صحة أفضل، وأكد القائمون على الفكرة أن ردود الفعل التي تأتيهم من أصحاب الكلاب حتى الآن إيجابية للغاية.

وتباع علبة الشاي المخصص للكلاب التي تحتوي على 28 كيساً بعشرة جنيهات استرليني، مما سيجعلها قاصرة في الغالب على الكلاب المدللة الأكثر ثراء، ويمكن لكل كيس أن يصنع لتراً من الشاي الذي يمكن تبريده وحفظه لمدة تصل إلى أسبوع.

وقال القائمون على الشركة إنهم كانوا يديرون من قبل متجر لتقديم الشاي وكان أصحاب الكلاب يخبرونهم بأن كلابهم تحب تناول الشاي إلا أن الكافيين والحليب فيه غير مناسبين لصحة الكلاب، مما جعلهم يطرحون هذه الفكرة ويصنعون نوعاً من الشاي عبارة عن مزيج من نكهات مختلفة من شاي الأعشاب يمكن للكلاب أن تستمتع به بدون أي آثار سلبية.

