كانيه وكيم يفاجآن العالم باختيار إيرلندا لشهر العسل

فاجأ مغني الراب الأميركي، كانيه ويست، ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كارديشيان، مصوري المشاهير باختيارهما الريف الإيرلندي لقضاء شهر العسل بعد زواجهما في إيطاليا، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرلندية.

وتزوج النجمان الأميركيان، السبت الماضي، خلال مراسم أقيمت في قلعة فورتي بيلفيديري في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرلندية، فإن الزوجين وصلا الأحد إلى مطار كورك، في جنوب إيرلندا قبل أن يستقلا سيارة ليموزين.

وقررت كارديشيان، البالغة 33 عاما، مع زوجها، مغني الراب البالغ 36 عاما، قضاء شهر العسل في دارة فخمة في منطقة مونستر، جنوب إيرلندا، برفقة فريق من المساعدين والحراس الشخصيين.

وسارعت هيئة الترويج السياحي الايرلندية إلى الإشادة بالدعاية الإيجابية لاختيار الثنائي الشهير إيرلندا لقضاء شهر العسل.

وقال المسؤول التسويقي في الهيئة، مارك هنري، لوكالة "فرانس برس": "نعمل على إعداد دليل سياحي عن إيرلندا مخصص لهما. سننشره في الساعات الـ24 المقبلة على شبكات التواصل الاجتماعي من أجلهما ومن أجل الملايين من المعجبين بهما".

وتابع: "سيكون ذلك عبارة عن تسجيل مصور قصير يشرح للمعجبين بهما عن المكان الذي هما موجودان فيه والسبب الذي دفعهما، برأينا، إلى اختيار إيرلندا".

ومن المقرر أن يبقى الثنائي في إيرلندا حتى الجمعة، قبل العودة على متن طائرة خاصة إلى الولايات المتحدة. وسيعود كانيه ويست في يوليو إلى إيرلندا لإحياء حفل في العاصمة دبلن.